به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از سارایوو سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین با تأکید بر اینکه ناامنی تنگه هرمز نتیجه اقدامات نظامی و اقتصادی آمریکا علیه ایران است، اعلام کرد تا زمانی که محاصره دریایی و تحریمهای اقتصادی ادامه داشته باشد، ایران حق دفاع مشروع از خود را محفوظ میداند.
«ابوذر ابراهیمی ترکمان»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، در گفتوگو با نشریه «اسلوبودنا بوسنا»، با اشاره به تحولات منطقه و بحران انرژی در جهان گفت: منطقه طی شش ماه گذشته با تجاوز نظامی مستمر ایالات متحده آمریکا علیه ایران روبهرو بوده است؛ تجاوزی که از ۲۸ فوریه با مشارکت اسرائیل آغاز شد و اکنون در اشکال مختلف، از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، ادامه دارد.
وی تأکید کرد اقدامات اقتصادی آمریکا تنها ایران را هدف قرار نداده، بلکه اصول منشور سازمان ملل متحد، حاکمیت کشورها و آزادی تجارت بینالمللی را نیز نقض کرده است.
سفیر ایران در پاسخ به پرسشی درباره تشدید تنشها در تنگه هرمز گفت: «ناامنی تنگه هرمز پیامد اجتنابناپذیر اقدامات آمریکاست.» وی با یادآوری اینکه پیش از آغاز حملات نظامی در ۲۸ فوریه، تنگه هرمز با چنین مشکلاتی روبهرو نبود، افزود حمله به کشتیها در منطقه و آبهای آزاد از سوی آمریکا آغاز شد و حمله به شناورهای تجاری، اقدامی مغایر با حقوق بینالملل است.
ابراهیمی ترکمان تصریح کرد: «تا زمانی که جنگ اقتصادی و محاصره دریایی علیه ایران ادامه داشته باشد، این اقدامات را ادامه تجاوز نظامی آمریکا علیه کشورمان میدانیم و ایران حق دارد تمام تدابیر لازم را برای دفاع از خود اتخاذ کند».
وی اقدامات ایران را در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، توصیف کرد و گفت برای برقراری دوباره امنیت در تنگه هرمز، آمریکا باید اقدامات نظامی و مداخلهجویانه خود را متوقف و تحریمهای اقتصادی و محاصره دریایی را لغو کند.
سفیر ایران درباره آینده دیپلماسی نیز گفت تهران هیچگاه آغازگر نقض تعهدات نبوده و این آمریکا بوده است که تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. وی با اشاره به توافق اسلامآباد و تفاهم حاصلشده در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، اظهار داشت واشنگتن در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه تعهدات خود را نقض کرد.
ابراهیمی ترکمان در عین حال تأکید کرد ایران همچنان با کشورهای مختلف در حال رایزنی است و ارتباطات دیپلماتیک با پاکستان، بهعنوان میانجی، و دیگر کشورهای منطقه ادامه دارد. وی مسئولیت فراهم کردن شرایط برای حل بحران کنونی را متوجه آمریکا دانست.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره ریشه اختلافات تهران و واشنگتن، گفت خصومت آمریکا با ایران به موضوع هستهای محدود نمیشود و سابقه آن به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمیگردد.
وی با اشاره به حمایت آمریکا از حکومت صدام در دهه ۱۳۶۰، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس و حملات نظامی اخیر، این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدامات نیز ارتباطی با برنامه هستهای ایران داشتهاند؟
ابراهیمی ترکمان همچنین با اشاره به حمله به مدرسه میناب و کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی در سیریک، تأکید کرد غنیسازی اورانیوم نمیتواند توجیهی برای حمله نظامی یک کشور به کشور دیگر باشد.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت فلسطین و لبنان پرداخت و با انتقاد از ادامه حملات اسرائیل، گفت جهان همچنان شاهد بیرون کشیدن پیکر شمار زیادی از قربانیان فلسطینی از زیر آوار است.
سفیر ایران با اشاره به یکی از موارد اخیر اظهار داشت پیکر ۱۰۰ فلسطینی، از جمله ۷۰ کودک، از زیر آوار خارج شده است.
وی تأکید کرد: «جامعه بینالمللی باید درک کند که ما فقط درباره اعداد و ارقام سخن نمیگوییم. هر یک از این قربانیان انسانی مانند دیگر انسانها بودهاند و لکه ننگ ناشی از نقض آشکار حقوق بشر و جنایات ارتکابی، هرگز از تاریخ تمدن بشری پاک نخواهد شد».