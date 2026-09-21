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بهرهبرداری از ظرفیتهای نوین آبزیپروری در واحد تولیدی آقای نجفی، الگویی موفق از مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه کشاورزی پایدار در این شهرستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این واحد تولیدی با تلفیق آبزیپروری و کشاورزی، نشان داد که چگونه میتوان با استفاده از فناوریهای نوین، از منابع آبی محدود، بهرهوری حداکثری کسب کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد به سمت بهرهوری، تصریح کرد: توسعه آبزیپروری در اشکذر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای افزایش ارزش افزوده در کشاورزی است.
علیرضا میرجلیلی افزود: ما با تمام توان از واحدهای پیشرو که تهدید کمآبی را به فرصت تولید تبدیل کردهاند، حمایت میکنیم.
همچنین مدیر شیلات استان یزد با اشاره به پتانسیلهای منطقه خاطرنشان کرد: اجرای سیستمهای هوشمند در این واحد، نشاندهنده ظرفیت بالای استانهای کویری برای پرورش ماهی است. شیلات استان با رویکرد ترویجی، انتقال دانش فنی به بهرهبرداران را در اولویت قرار داده تا این مدلهای اقتصادی در سطح وسیعتری گسترش یابد.
مدیر ترویج استان در این رابطه گفت: رسالت بخش ترویج، انتقال این تجربیات موفق به سایر بهرهبرداران است. ما این واحد تولیدی را یک کارگاه آموزشی میبینیم و برنامهریزی کردهایم تا با آموزشهای فنی و چهرهبهچهره، کشاورزان دیگر را نیز برای ورود به این فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزا توانمند کنیم.
این طرح با تولید محصولات باکیفیت و ایجاد اشتغال، گامی مؤثر در مسیر امنیت غذایی و رونق کشاورزی منطقه برداشته است. شایان ذکر است این واحد با توجه به عملکرد خوب خود در استان، جهت نمونه کشوری معرفی شده است.