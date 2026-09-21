مدیرکل بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از نصب و راه‌اندازی ۱۷۵ دستگاه کلرزن خورشیدی در ۲۱ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، احمد منتظری گفت: به منظور توسعه و ارتقای خدمات آب‌رسانی روستایی و با هدف افزایش شاخص‌های بهداشت آب شرب، طرح تحقیقاتی-فناوری «طراحی و ساخت دستگاه کلرزن خورشیدی» از اواخر سال ۱۴۰۲ با حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تلاش یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در کاشان، وارد مرحله صنعتی‌سازی شد.

وی ادامه داد: این دستگاه با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، امکان کلرزنی دقیق و هوشمند آب را فراهم می‌کند و به قابلیت‌هایی مانند کنترل و پایش از راه دور از طریق پیامک و حسگر تشخیص جریان مجهز است. همچنین، بی‌نیازی از شبکه سراسری برق و برخورداری از سازه اختصاصی، امکان استفاده از آن را در مناطق روستایی و نقاطی که دسترسی به زیرساخت‌های برق محدود است، فراهم می‌کند.

به گفته مدیرکل بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بر اساس گزارش عملکرد این طرح، پس از موفقیت در مراحل آزمایشی، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۷۵ دستگاه کلرزن خورشیدی در ۲۱ استان کشور نصب شده است.

منتظری بیان کرد: توسعه این فناوری در سامانه‌های آب‌رسانی روستایی می‌تواند با کاهش وابستگی فرآیند کلرزنی به شبکه برق، زمینه را برای تأمین پایدارتر تجهیزات گندزدایی و ارتقای قابلیت پایش و کنترل فرآیند کلرزنی آب شرب در مناطق روستایی فراهم کند.

توسعه تدریجی این فناوری در نقاط دارای شرایط مناسب، به‌عنوان یکی از راهکار‌های فناورانه برای تقویت زیرساخت‌های کلرزنی پایدار آب شرب روستا‌ها دنبال می‌شود.