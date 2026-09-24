با اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در اردبیل ، فرصت دوباره زندگی به ۱۳ بیمار نیازمند عضو فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی، فرصت دوباره زندگی به ۱۳ بیمار نیازمند عضو فراهم شد.

این اقدام انسان‌دوستانه، هفتمین مورد اهدای عضو در سال جاری در استان است.

معصومه نجفی زارع، مسئول واحد شناسایی و فراهم‌آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: سال گذشته ۱۹ مورد اهدای عضو در استان اردبیل ثبت شد و از ابتدای امسال نیز ۱۴ مورد اهدای عضو داشته‌ایم که از این تعداد، هفت مورد خانواده‌ها اجازه اهدای عضو دادند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری این واحد افزود: هدف ما این است که این عدد به ۱۰۰ درصد برسد و هر فردی که شناسایی می‌شود، با مراقبت‌های لازم به مرحله اهدای عضو برسد تا جان بیماران نیازمند نجات یابد.

مسئول واحد شناسایی و فراهم‌آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ادامه داد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه اهدای عضو نقش مهمی در افزایش مشارکت خانواده‌ها دارد و باید با همکاری رسانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی، این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

نجفی زارع یادآور شد: واحد شناسایی و فراهم‌آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با تمام توان در خدمت بیماران نیازمند پیوند است و امیدواریم با همکاری مردم و خانواده‌ها، شاهد رشد اهدای عضو در استان باشیم.