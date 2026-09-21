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رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در بیانیهای اعلام کرد: خبر اندوهبار رحلت فقیه و مرجع تقلید عالیمقام حضرت آیتاللهالعظمی شبیریزنجانی (قدّسالله نفسه و اعلیالله مقامه) واصل و موجب تاثر شدید گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور بیانیه ای بیانیه ای درگذشت آیتاللهالعظمی شبیریزنجانی را تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است: خبر اندوهبار رحلت فقیه و مرجع تقلید عالیمقام حضرت آیتاللهالعظمی شبیریزنجانی (قدّسالله نفسه و اعلیالله مقامه) واصل و موجب تاثر شدید گردید.
حیات طیبه این عالم روشن ضمیر و آگاه، مملوء از طیبات و حسنات بود. مجاهدت خالصانه و مستمر ایشان در تعلیم و تعلم فقه و اصول دینی و ترویج سیره ائمه اطهار علیهم السلام، زبانزد خاص و عام بود.
اینجانب مصیبت فقدان تأسفبار حضرت آیتاللهالعظمی شبیریزنجانی (رحمة الله علیه) را به پیشگاه حضرت بقیّةاللهالاعظم (ارواحنا له الفداه)، مراجع بزرگوار تقلید، علمای عظام، حوزههای علمیه و به عموم شیعیان و شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام، به خصوص به بیت شریف و داغدار آن عالم عظیم الشان تسلیت میگویم و علو درجات را از خداوند متعال برای ایشان مسئلت دارم.