به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور بیانیه ای بیانیه ای درگذشت آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: خبر اندوه‌بار رحلت فقیه و مرجع تقلید عالی‌مقام حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی (قدّس‌الله‌ نفسه ‌و اعلی‌الله ‌مقامه) واصل و موجب تاثر شدید گردید.



حیات طیبه این عالم روشن ضمیر و آگاه، مملوء از طیبات و حسنات بود. مجاهدت خالصانه و مستمر ایشان در تعلیم و تعلم فقه و اصول دینی و ترویج سیره ائمه اطهار علیهم السلام، زبانزد خاص و عام بود.

اینجانب مصیبت فقدان تأسف‌بار حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری‌زنجانی (رحمة الله علیه) را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم (ارواحنا له الفداه)، مراجع بزرگوار تقلید، علمای عظام، حوزه‌های علمیه و به عموم شیعیان و شیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام، به خصوص به بیت شریف و داغدار آن عالم عظیم الشان تسلیت می‌گویم و علو درجات را از خداوند متعال برای ایشان مسئلت دارم.