

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه گفت:برگزاری جشن عسل و بادام در بخش بیلوار می‌تواند با معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و صنایع‌دستی منطقه، زمینه حضور گردشگران و حمایت از تولید کنندگان و هنرمندان بومی را فراهم کند.

حسین خانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده برای برگزاری جشن عسل و بادام بخش بیلوار، اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی و گردشگری در مناطق مختلف شهرستان کرمانشاه نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و کمک به رونق اقتصادی جوامع محلی دارند.

وی افزود: جشن عسل و بادام بیلوار می‌تواند به‌عنوان بستری برای معرفی محصولات بومی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه مورد توجه قرار گیرد و فرصت مناسبی برای حضور تولید کنندگان، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان حوزه گردشگری ایجاد کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شهرستان کرمانشاه در ادامه افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی از عوامل مهم در برگزاری موفق جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری است و باید از ظرفیت‌ های موجود برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشن استفاده شود.

خانی گفت: معرفی توانمندی‌های بخش بیلوار در زمینه تولید عسل، بادام و دیگر محصولات بومی، در کنار ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی منطقه، می‌تواند شناخت گردشگران از این بخش را افزایش داده و فرصت‌های تازه‌ای برای عرضه محصولات تولیدکنندگان محلی فراهم کند.

وی تأکید کرد: رویدادهای بومی زمانی می‌ توانند به توسعه پایدار گردشگری کمک کنند که جامعه محلی در فرآیند برگزاری و بهره‌مندی اقتصادی از آن نقش داشته باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه بیان کرد: تلاش می‌کنیم با هماهنگی مجموعه‌های مختلف، زمینه برگزاری رویدادی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های بخش بیلوار و حضور گردشگران فراهم شود.