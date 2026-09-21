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شبکههای رادیویی همزمان با هفته دفاع مقدس، با مجموعهای از ویژهبرنامهها، مستندها و روایتهای شنیدنی، به بازخوانی روزهای حماسه و مقاومت و پاسداشت یاد شهیدان و ایثارگران میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو همچنین با بهرهگیری از خاطرات رزمندگان، خانوادههای شهدا، جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس و گفتوگو با کارشناسان و صاحبنظران، ابعاد کمتر شنیدهشده این دوران را مرور میکند.
رادیو گفتوگو، «بهوقت گفتوگو» برای بازخوانی تاریخ مقاومت
مهدی شهابتالی، مدیر شبکه رادیویی گفتوگو از تدارک ویژهبرنامههای این شبکه در هفته دفاع مقدس با محوریت بازخوانی تاریخ مقاومت ملت ایران، تبیین توان دفاعی کشور و پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با نسل امروز خبر داد و گفت: در برنامههای زنده «بهوقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو»، بازخوانی تاریخ دوران دفاع مقدس، معرفی شخصیتهای برجسته و اثرگذار در دفاع ملت ایران و تبیین نقش انسجام ملی و همبستگی ایرانیان در هشت سال دفاع مقدس دنبال میشود. برنامههای «رودررو» و «فرهنگسرای گفتوگو» نیز از جمله برنامههای این شبکه در هفته دفاع مقدس هستند. مستند «فرماندهان» با روایت زندگی و شهادت فرماندهان دفاع مقدس و مستند سیاسی «نیمهخاموش» با موضوع جنگ و دفاع مقدس، پخش می شود. مستند «دفاع مقدس» به بررسی موضوعاتی همچون شکست حصر آبادان، استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی، تردد نفتکشها در خلیجفارس، حمله امریکا به سکوهای نفتی و عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس میپردازد.
رادیو ایران، ناگفتههای ایثار در «پلاک ماندگار»
نفیسه ایمانی، نویسنده و تهیهکننده برنامه «پلاک ماندگار» با اشاره به اهداف و ساختار این اثر رادیو ایران گفت: «پلاک ماندگار» با محوریت فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و بهمنظور پاسداشت یاد ایثارگران این سرزمین تولید میشود. در این برنامه تلاش داریم با تکیهبر روایتی مستند و داستانی از سیره شهدا، همکلامیبا خانوادههای معظم و همرزمان آنان و بهرهگیری از بیانات رهبر معظم انقلاب، روحیه جهادی و پیوند معرفتی را بهویژه در میان نسل جوان تقویت کنیم. دامنه ایثار فراتر از سالهای جنگ تحمیلی است، لذا علاوه بر تکریم شهدای شاخص دفاع مقدس، به شهدای خدمت ازجمله هلالاحمر، آتشنشانی، سلامت و حافظان امنیت نیز میپردازیم.
رادیو فرهنگ ، مرور جلوههای پایداری در «سفره خورشید»
رحمتالله ملایی، مدیر طرح و برنامهریزی رادیو فرهنگ، با تشریح رویکرد این شبکه در پاسداشت ایثارگریهای هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: رادیو فرهنگ همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با تدارک بیش از ۴۵ برنامه و بیش از ۱۶ ساعت پخش، میکوشد جلوههای ماندگار پایداری، فرهنگ ایثار و وحدت ملی را برای مخاطبان، بهویژه نسل جوان، بازخوانی کند. در بخش برنامههای صبحگاهی و زنده، «سفره خورشید» ساعت ۶:۳۰ رشادتهای مردم شجاع ایران را مرور میکند؛ همچنین برنامه نامآشنای «هفتکوچه» نیز تجلی ایثار و مقاومت را در بستر فرهنگ عامه و اقوام گوناگون ایران اسلامی روایت میکند. «آخر مجلس» ویژه دفاع مقدس به یاد شهدا پنجشنبه و جمعه با نگاهی به شهدا و فرهنگ انتظار و گفتوگو با خانواده شهدا ساعت ۱۱:۰۰ پخش میشود.
رادیو تهران، حالوهوای دفاع مقدس در «عصر تهران»
تورج توانا، سرپرست گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران، گفت: «عصر تهران» برنامهای زنده و اجتماعی است که شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ پخش می شود و تلاش میکند با نگاهی به اتفاقات روز، دغدغههای مردم و موضوعات موردتوجه جامعه، مخاطب را با فضای شهر و جامعه آشنا کند. در هفته دفاع مقدس نیز تلاش داریم این برنامه ضمن حفظ ضرباهنگ و هویت اصلی خود، با فضای این روزها همراه شود. به همین منظور، بخشهایی از برنامه با نگاهی به مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت، همدلی و نقش مردم در مقاطع مهم تاریخی و اجتماعی، رنگ و بویی متناسب با این ایام خواهد داشت.
رادیو ورزش، روایت جانفشانی قهرمانان در «شهدای ورزشکار»
شهرام جهانشیری، مدیر گروه فرهنگ و علوم ورزشی رادیو ورزش، از تدارک ویژهبرنامههای متنوع این شبکه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس خبر داد. وی گفت: مجموعهای از مستندهای «شهدای ورزشکار» تدارک دیده شده که روایتگر جانفشانیهای ورزشکارانی است که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند. همچنین ویژهبرنامههای «چهل سردار» و قهرمانان واقعی، به مرور زندگی و منش سرداران شهید دفاع مقدس میپردازند. برنامه «جهان ورزش جانبازان و توانیابان» علاوه بر گفتوگو با ورزشکاران جانباز، با ارتباط با رؤسای فدراسیونهای مربوطه، چالشها و دستاوردهای ورزش جانبازان را تحلیل و بررسی خواهد کرد. همچنین برنامه «بهاضافه ورزش» در این هفته عملکرد حوزه ورزش کشور در قبال جامعه ایثارگران را واکاوی میکند.
رادیو اقتصاد، نقشآفرینی اصناف «از حجره تا خاکریز»
مستند «از حجره تا خاکریز» با نگاهی متفاوت به زندگی و ایثار شهدای اصناف و بازاریان در دوران دفاع مقدس، همزمان با هفته دفاع مقدس، هرروز از رادیو اقتصاد پخش میشود. مهدخت نعمتزاده، تهیهکننده مستند «از حجره تا خاکریز» گفت: برنامههای متعددی درباره شهدای هشت سال دفاع مقدس از رسانه ملی پخش شده است، اما تلاش کردهایم در این مستند از زاویهای متفاوت به زندگی شهدا نگاه کنیم؛ زاویهای که نقش بازار، کسبه و اصناف در پشتیبانی از جبههها را روایت میکند.
رادیو نمایش، تبدیل خاطرات دوران دفاع مقدس به «لشکر عشق»
مدیر گروه برنامههای مستند و ترکیبی رادیو نمایش از تولید برنامههای «لشکر عشق» همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این مجموعه با رویکردی متفاوت و نسلمحور تولید میشود تا خاطرات دفاع مقدس را به الگوهای رفتاری برای جوانان در عصر هوش مصنوعی و فضای مجازی تبدیل کند. رضا گلسوسن با اشاره به رویکرد این مجموعه افزود: «لشکر عشق» تلاش میکند با نگاهی متفاوت به مفاهیم دفاع مقدس، ارتباط میان نسلهای مختلف را تقویت کند و خاطرات و تجربههای آن دوران را با زبان و بیانی نزدیک به مخاطب جوان امروز روایت کند. برنامههای زنده «لشکر عشق» با هدف پر کردن فاصله میان نسلهای مختلف طراحی میشوند و تلاش میکنند به این پرسش پاسخ دهند که روحیه دفاع مقدس در دنیای امروز چگونه میتواند به پیشرفت علمی و اجتماعی ما کمک کند.
رادیو قرآن، ادای دین به شهدا در «حکایت جاودانگی»
سمیرا قنبری، تهیهکننده شبکه رادیویی قرآن درباره ویژهبرنامه این رادیو در ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: برنامه «حکایت جاودانگی» به مناسبت هفته دفاع مقدس، با عبور از مرز ۲۲۰ قسمت، همچنان راویِ حماسههای بیپایان است. این برنامه آغاز تولیدش به سال ۱۳۹۸ برمیگردد و چند سالی است، بنده چهارشنبههای هر هفته را به ضبط گفتوگو با خانواده معظم شهدا اختصاص دادهام، روزهایی که نه با عقربه ساعت، که با تپش قلب خانواده شهدا برای من تنظیم میشود. «حکایت جاودانگی» در طول این سالهای فعالیت مستمر، ادای دینی بوده است به ساحتِ شهیدانِ هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای امنیت و اقتدار، شهدای ترور، مدافعان حرم و شهدای دانشآموز. در فصل جدید این برنامه، با تأکید و رویکردی ویژه، به سراغ «شهدای حافظ و قاری قرآن» رفتهایم.
رادیو آوا، طنین موسیقی عزت در «آوای حماسه»
همزمان با هفته دفاع مقدس، رادیو آوا با تدارک دو برنامه ویژه، یاد و خاطره حماسهسازان هشت سال دفاع مقدس را گرامی میدارد. «آوای حماسه» و پویش «قاب حماسه» دو بخش ویژه این شبکه در این ایام هستند. امیرهوشنگ رضیآبادی، مدیر پخش و نظارت رادیو آوا گفت: رادیو آوا در هفته دفاع مقدس با دو برنامه «آوای حماسه» و پویش «قاب حماسه» همراه مخاطبان خواهد بود. تلاش ما این است که با زبان موسیقی و تصویر، یاد و خاطره روزهای حماسه و ایثار را زنده نگه داریم. در «آوای حماسه» مجموعهای از آهنگها و ترانههای ماندگار و خاطرهانگیز دوران دفاع مقدس پخش میشود و در کنار آن، متنهای ادبی و توصیفی مرتبط با این آثار خوانده خواهد شد.