به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد، دریاسالار «نوید اشرف» فرمانده نیروی دریایی پاکستان با حضور در یگان های مستقر در دریا و مناطق ساحلی، روند برگزاری این رزمایش را بررسی کرد.

این رزمایش که از اول سپتامبر آغاز شده هر دوسال برگزار می شود و طی آن طیف کاملی از عملیات دریایی و توانایی نیروها برای انتقال سریع از شرایط عادی به وضعیت عملیاتی تمرین می شود.

رزمایش «سی اسپارک ۲۰۲۶» با توجه به تغییر ماهیت نبردهای دریایی، علاوه بر عملیات چندحوزه ای، شامل عملیات در محیط اطلاعاتی و استفاده گسترده از سامانه های بدون سرنشین است؛ موضوعی که نشان دهنده تمرکز نیروی دریایی پاکستان بر فناوری های جدید و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور در محیط دریایی است.