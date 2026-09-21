طرح ملی مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و تقویت پایداری شبکه برق، همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، بیست و ششمین مرحله طرح ملی مهتاب صبح امروز با صدور فرمان عملیاتی مهندس حسینی مهر وارد مرحله اجرایی شد.

این طرح با رویکرد مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و با هدف صیانت از شبکه، مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز، کاهش فشار بر زیرساخت‌های توزیع و ارتقای قابلیت اطمینان در تأمین برق مشترکان اجرا می‌شود.

در این مرحله، هزار و۴۰۳ گروه عملیاتی و ۳۸۹۰ نفر در ۵۵۰ نقطه از سطح کشور مشارکت دارند و اقدامات میدانی و نظارتی، شناسایی و رفع موارد مؤثر بر افزایش تلفات و پایش وضعیت شبکه، به‌صورت هدفمند دنبال می‌شود.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز در چارچوب این طرح، با بسیج ظرفیت‌های عملیاتی و نظارتی خود، اجرای برنامه‌های میدانی و پایش هوشمند شبکه را در حوزه خدماتی آغاز کرده است.

این اقدامات با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق مشترکان، توزیع عادلانه برق و تقویت پایداری شبکه در روز‌های اوج مصرف تابستان در حال انجام است.