مردم شهرستان خوی با برگزاری راهپیمایی در مسیر بلوار شهید چمران، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر تداوم راه شهدا و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی با برگزاری راهپیمایی در مسیر بلوار شهید چمران، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر تداوم راه شهدا و تجدید پیمان با مقام معظم رهبری تأکید کردند.

مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی با حضور در راهپیمایی، مسیر‌های تعیین‌شده را طی کرده و درمیدان دفاع مقدس این شهر اجتماع کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعار‌های حماسی و مذهبی و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت و انسجام و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ایستادگی در برابر دشمنان و ادامه مسیر عزت، مقاومت و ولایت‌مداری تأکید کردند.

این راهپیمایی و اجتماع، جلوه‌ای از حضور مردمی و همبستگی مردم خوی در پاسداشت یاد شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.