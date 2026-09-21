به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی الهی‌راد با اشاره به تدفین ۹۶ شهید گمنام در ۵۵ یادمان سطح استان گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برای این یادمان‌ها هزینه شده است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خراسان شمالی از اجرای ۲ هزار فعالیت با ۵۰ عنوان برنامه از ۳۰ شهریور تا ۷ مهر با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» خبر داد و افزود: در این هفته از ۲ هزار پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل می‌شود که ۵۰ درصد آنها فعالان حوزه دفاع مقدس هستند.

الهی‌راد رونمایی از ۲۰ کتاب دفاع مقدس، نواختن زنگ مهر و مقاومت، برگزاری یادواره ۴۴ شهید غریب در اسارت، حضور ۱۶۸ دانش‌آموز مدارس شاهد در گلزار شهدا و مسابقات ورزشی را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و تأکید کرد: تجمعات مردم‌محور، محور اصلی برنامه‌ها خواهد بود.