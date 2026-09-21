رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قالب پنجمین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کالا، در مدت ۴۸ ساعت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: پنجمین مرحله طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی با اولویت برخورد با خودرو‌های شوتی، به مدت ۴۸ ساعت در سطح حوزه استان خراسان جنوبی به مرحله اجرا در آمد، که در مدت اجرای طرح، مقدار ۴۰ هزارلیتر سوخت قاچاق کشف شد.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام ایست و بازرسی‌های مقطعی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان به ۲۶ دستگاه خودروی شوتی مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه در بازرسی از خودرو‌های توقیف شده مقدار ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۴۵ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پلیس عزمی راسخ و قاطع در امر مبارزه با کالای قاچاق و سوخت دارد؛ از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.