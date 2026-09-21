کشف ۴ دستگاه استخراج رمزارز غيرمجاز در خلیل آباد
۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۴ میلیارد ریال در بازرسی از یک خانه مسکونی در خلیل آباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی خلیل آباد گفت: ماموران پلیس آگاهی پس از کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غيرمجاز از دستگاه های استخراج ارز ديجيتال در یک منزل مسکونی توسط فردی سودجو، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ محمد تقی قربانی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی و همراهی کارشناسان اداره برق در بازرسی از محل مورد نظر ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف کردند.
وی خاطر نشان کرد: در این زمینه یک متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه تجهیزات کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.