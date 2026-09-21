به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از بهره برداری ۵۵۰۰ واحد مسکن در استان تا دهه فجر خبر داد.

پیمان آرامون افزود: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک هزار هکتار اراضی به محدوده شهر‌های استان الحاق شده که این اراضی در حال آماده‌سازی هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی و ارزش‌افزایی اموال اشاره کرد و گفت: حدود یک همت از اموال مازاد، ارزش‌افزایی و مولدسازی شده است که این اقدامات با وجود شرایط خاص و جنگی کشور انجام گرفته است.