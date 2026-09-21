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۵۵۰۰ واحد مسکن در آذربایجان غربی تا دهه فجر به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از بهره برداری ۵۵۰۰ واحد مسکن در استان تا دهه فجر خبر داد.
پیمان آرامون افزود: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک هزار هکتار اراضی به محدوده شهرهای استان الحاق شده که این اراضی در حال آمادهسازی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی و ارزشافزایی اموال اشاره کرد و گفت: حدود یک همت از اموال مازاد، ارزشافزایی و مولدسازی شده است که این اقدامات با وجود شرایط خاص و جنگی کشور انجام گرفته است.