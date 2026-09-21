به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ارتحال عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، رجالی کم نظیر، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، ضایعه‌ای سنگین و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است، عالمی که قریب به یک قرن از عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس، تربیت شاگردان و صیانت از میراث علمی و معرفتی تشیع سپری کرد و با برخورداری از دقت کم‌نظیر در فقاهت و ژرفای ممتاز در علوم حدیث، رجال و تراجم، جایگاهی ماندگار در تاریخ معاصر حوزه علمیه قم و فرهنگ اجتهادی شیعه از خود به یادگار نهاد.

آن فقید سعید، از برجسته‌ترین دانش‌آموختگان مکتب فقاهت معاصر و از معدود عالمانی بود که دقت اجتهادی، حافظه تاریخی، تتبع گسترده و احاطه کم‌نظیر بر رجال و اسناد را در منظومه‌ای منسجم از دانش و فضیلت گرد آورده بود، چنان‌که آثار تحقیقی و تصحیح‌های عالمانه ایشان و میراث گران‌سنگ علمی برجای‌مانده از آن بزرگوار، بخشی ارزشمند از حافظه علمی حوزه‌های شیعه را تشکیل می‌دهد و نام او را در شمار چهره‌های اثرگذار در احیای میراث حدیثی و رجالی و تعمیق مبانی فقاهت ماندگار خواهد ساخت.

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (رحمت الله علیه) در کنار مرتبه بلند علمی و مقام مرجعیت، از آن عالمانی بود که علم در سلوک و شخصیتش از صورت دانشِ انباشته فراتر رفته و به حکمت، وقار، تواضع و معنویت پیوند خورده بود؛ میراثی که ارزش آن تنها در کتاب‌ها و تقریرات و آثار علمی باقی‌مانده از ایشان خلاصه نمی‌شود، بلکه در نسلی از شاگردان و اهل علمی که از محضر آن فقیه فرزانه بهره برده‌اند و در سنت علمی حوزه، راه او را ادامه خواهند داد، استمرار خواهد یافت.

اینجانب این فقدان جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه بیت مکرم و خاندان محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی