

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، فلاحتی گفت: این حکم با دستور قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه در روستای شیرعلی اجرا و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: در راستای اجرای حکم قضایی، امروز سه شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی واقع در منطقه پناهگاه حیات‌وحش بیستون در روستای شیرعلی انجام شد.

وی افزود: این حکم به دنبال دستور قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه اجرا شد و در جریان آن، ۱۲۲ مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف و به وضع سابق اعاده شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه با اشاره به نحوه اجرای حکم، تصریح کرد: عملیات رفع تصرف با رضایت و همکاری متخلف انجام شد. فلاحتی تأکید کرد: صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری این عرصه‌ها از وظایف مهم مجموعه حفاظت محیط زیست است و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

پناهگاه حیات‌وحش بیستون از مناطق ارزشمند طبیعی استان کرمانشاه است که حفاظت از عرصه‌های آن با هدف حفظ زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست قرار دارد.