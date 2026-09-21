به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده سازی تیم فوتسال دختران جوان ۵ تا ۹ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال بانوان جوان ۱۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی، زهرا امینی (اصفهان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

نرگس امیر محسنی (تهران)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

طناز باقری نیا (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

الناز حسینی پور (کرمان)

حدیث یاری، الینا منصوری (کرمانشاه)

ستایش رضایی (مازندران)

اردو‌های تیم فوتسال جوانان بانوان برای حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان در سنگال برگزار خواهد شد، انجام می‌شود و تیم فوتسال کشورمان در گروه B با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می‌پردازد.