موارد ابتلا به کرونا و بستری بیماران تنفسی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در یک ماه گذشته ۲ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیماری کرونا دوباره در حال افزایش است و ویروس در گردش، از نظر علائم، شباهت زیادی به سویه‌های قبلی دارد.

مائده نجفی‌زاده افزود: با گذشت زمان، ایمنی ایجادشده در جامعه تا حدودی کاهش یافته و اثر واکسن‌های قبلی نیز کمتر شده است؛ همچنین ایمنی ناشی از ابتلای قبلی نیز به مرور کاهش پیدا کرده و همین موضوع می‌تواند در افزایش موارد بیماری نقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که با علائم شدید مراجعه می‌کنند نیز افزایش یافته است، ادامه داد: درگیری ریه بیماران تنفسی بیشتر شده و یک ماه گذشته تعداد بستری بیماران تنفسی در بیمارستان‌های منطقه دو برابر شده است.

نجفی زاده گفت: تاکنون تخت‌های بیمارستانی مدیریت شده است، اما اگر روند افزایشی بیماری به‌ویژه با توجه به احتمال بازگشایی مدارس ادامه پیدا کند، ممکن است در مدیریت تخت‌ای بیمارستانی و ارائه خدمات به سایر بیماران غیرتنفسی با مشکل مواجه شویم.

وی افزود: درشرایط فعلی رعایت توصیه‌های بهداشتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، همچنین شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت مراقبت‌های فردی از مهمترین اقداماتی است که افراد می‌توانند برای کاهش خطر ابتلا انجام دهند.

متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درخصوص علائم بیماری نیز گفت: بیماری در ابتدا می‌تواند با تب، علائم عمومی، بی‌اشتهایی، بدن‌درد و گلودرد خود را نشان دهد و با توجه به ویژگی‌های سویه اومیکرون، گلودرد در مبتلایان می‌تواند علامت برجسته‌ای باشد.

وی افزود: در صورت ادامه دار شدن علائم بیماری بیش از سه روز، تداوم تب طولانی یا گلودرد و احساس ناخوشی بیمار، لازم است فرد برای بررسی بیشتر به پزشک یا مراکز تخصصی مراجعه کند تا درصورت نیاز، درمان مناسب سریع‌تر آغاز شود و در صورت بروز علائم تنگی نفس، درد قفسه سینه یاسرفه‌های مداوم ممکن است بیمارنیازمندتصویربرداری، بستری یا در مواردی درمان تزریقی باشد و نباید مراجعه به پزشک را به تأخیر بیندازد.

نجفی‌زاده خاطرنشان با تأکید بر اهمیت پیشگیری ادامه داد: با توجه به افزایش موارد بیماری و روند صعودی بستری بیماران تنفسی، رعایت مراقبت‌های فردی و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ می‌تواند در کنترل انتقال بیماری مؤثر باشد.