به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ دروس حوزه علمیه استان زنجان، در پی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی از امروز دو شنبه ٣٠ شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل است.

ضمن عرض تسلیت ارتحال فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به اطلاع می‌رساند: به همین مناسبت دروس حوزه علمیه استان از امروز دو شنبه ٣٠ شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل می‌باشد.