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در اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» و با همکاری خیران، داوطلبان هلالاحمر و بهزیستی شهرستان سلماس، ۱۵۰ بسته نوشت افزار برای دانشآموزان کمبرخوردار جمع آوری و اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای پویش ملی «ارمغان مهر» و با همکاری خیرین، داوطلبان جمعیت هلالاحمر و سازمان بهزیستی شهرستان سلماس، ۱۵۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش هر بسته ۳۰ میلیون ریال برای دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار شهرستان سلماس تهیه و توزیع شد.
این بستههای لوازمالتحریر با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تهیه و در میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.