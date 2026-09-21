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نماینده ولیفقیه در گیلان و استاندار گیلان در پیامی مشترک به مناسبت هفته دفاع مقدس، فرهنگ ایثار، مقاومت و وحدت ملی را سرمایه ماندگار ملت ایران برای عبور از تهدیدها دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و استاندار گیلان به مناسبت هفته دفاع مقدس پیام مشترکی صادر کردند..
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه ماندگار ملت بزرگ ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی و فرصتی برای پاسداشت نام و یاد شهیدان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز این سرزمین است؛ مردانی که با ایمان، ایستادگی و ازخودگذشتگی، برگهای پرافتخاری از تاریخ ایران اسلامی را رقم زدند.
امروز، پس از گذشت سالها از آن حماسه تاریخی، ملت ایران همچنان در برابر تهدیدها و تجاوزهای دشمنان، بر همان عهد استوار ایستاده است، جنگ ۱۲روزه و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و ورود مستقیم ایالات متحده آمریکا به این رویارویی، بار دیگر اهمیت وحدت ملی، انسجام اجتماعی، اقتدار دفاعی و هوشیاری ملت ایران را آشکار کرد و همچنین جنگ رمضان، جلوهای دیگر از آزمون ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز بود؛ آزمونی که نشان داد فرهنگ ایستادگی و مقاومت، ریشهای عمیق در میان مردم ایران دارد و نسلهای مختلف این سرزمین، در دفاع از امنیت، استقلال و عزت ملی، ادامهدهنده راه شهیدان هستند.
دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست؛ بلکه مکتبی از ایثار، مسئولیتپذیری، همبستگی و دفاع از میهن است که امروز نیز میتواند چراغ راه جامعه در مواجهه با تهدیدهای نوین باشد.
در آغاز هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی الخصوص شهید قائد امت امام خامنهای، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان، از ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همه پیشکسوتان عرصه دفاع و مقاومت صمیمانه قدردانی میکنم.
امید است با تکیه بر سرمایه اجتماعی، وحدت و همدلی مردم و با بهرهگیری از توانمندیهای علمی، اقتصادی و دفاعی کشور، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی با قوت ادامه یابد.