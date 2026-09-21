فرمانده و معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد و مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان، جزئیات برنامه‌های هفته دفاع مقدس در یزد را تشریح کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تحولات منطقه، تنگه هرمز را یکی از محور‌های مهم تحولات جاری دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف نظامی، موشکی و هوابرد، تلاش دارد از مسیر‌های دیگری اهداف خود را دنبال کند.

وی افزود: دشمن به این جمع‌بندی رسیده که در عرصه نظامی، موشکی و هوابرد نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و دست‌کم ۱۹ پایگاه آن در منطقه مورد هدف قرار گرفته است. در عرصه زمینی نیز به اهداف مورد نظر دست نیافته و اکنون یکی از محور‌های تهدید، عرصه دریایی است.

سردار غلامی با اشاره به سناریو‌های دیگری که به گفته وی دشمن دنبال می‌کند، اظهار کرد: دوقطبی‌سازی، ایجاد فشار در حوزه تاب‌آوری اقتصادی و فرهنگی و همچنین تلاش برای شکل‌دهی به ناآرامی‌های داخلی از جمله این سناریوهاست.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند شرایطی ایجاد کند که مردم در موضوعات مختلف به خیابان بیایند و همزمان در مرز‌های جنوب شرق نیز فعالیت‌هایی شکل بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات داخلی افزود: دشمن به عوامل نفوذی داخلی بیشتر چشم دوخته است و باید با هوشیاری مانع تکرار ناآرامی‌ها شد.

در ادامه، سرهنگ عباس جوکار، معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد، از اجرای بیش از هزار برنامه همزمان با چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

وی گفت: امسال ۲۹ برنامه شاخص استانی، ۱۴۶ برنامه شاخص شهرستانی و حدود ۹۰۰ برنامه در رده‌های مقاومت بسیج، پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و کانون اقشار اجرا می‌شود.

جوکار افزود: این برنامه‌ها با محوریت اقتصاد مقاومتی، امنیت و وحدت ملی و با شعار لبیک یا خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

وی اجتماع و رزمایش بزرگ جان‌فدایان استان یزد را از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: از میان ده‌ها هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، هزاران نفر از نیرو‌های آماده در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و امداد و نجات در این رزمایش حضور خواهند داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: این برنامه در ۳۱ شهریورماه در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود و در مرکز استان نیز اجتماع بزرگی با حضور هزاران نفر برگزار خواهد شد.

جوکار همچنین از حضور مردم در برنامه‌ای ویژه در ساعت ۱۹ روز ۳۱ شهریورماه خبر داد و گفت: افرادی که طی بیش از ۲۰۰ شب در برنامه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند نیز در این اجتماع حضور خواهند داشت.

وی دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را از دیگر برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس دانست و افزود: مسئولان و اقشار مختلف مردم در قالب این برنامه با خانواده‌های شهدا دیدار خواهند کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از برگزاری برنامه گردان‌های جان‌فدایان در میدان امیرچقماق، همایش مدیران و معلمان تراز انقلاب مدارس الگوی صالح، رزمایش رهروان شهدا و افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی به عنوان بخشی دیگر از برنامه‌های این هفته خبر داد.

در ادامه این نشست، حرزاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان یزد، نیز با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس توسط دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجرایی استان، مجموعه‌های مردمی و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در حال برنامه‌ریزی و اجراست.

وی افزود: هفتمین همایش سراسری تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است که در جریان آن از ۵۰۰ نفر از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس اول، دوم و سوم تجلیل خواهد شد.

حرزاده گفت: این برنامه همزمان با برنامه سراسری کشور، روز ۳۱ شهریورماه در استانداری یزد برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان یزد همچنین از رونمایی ۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: این کتاب‌ها طی یک سال گذشته توسط انتشارات خط‌شکنان تألیف شده و در جریان برنامه‌های هفته دفاع مقدس رونمایی خواهند شد.

وی افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب‌های دفاع مقدس استان را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه در بستر سایت چفیه‌اپ در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

حرزاده در ادامه به اجرای برنامه بازدید دانش‌آموزان از موزه دفاع مقدس استان اشاره کرد و افزود: دانش‌آموزان پایه نهم و مقطع متوسطه در قالب این برنامه از موزه دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

وی گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز در این برنامه حضور داشته‌اند و بازدید‌های دانش‌آموزی امسال نیز از هفته دوم مهرماه آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان یزد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، مجموعه‌های مردمی، سپاه و بسیج و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت برگزار خواهد شد.