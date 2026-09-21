استاندار و امام جمعه زنجان با صدور پیامی مشترک در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی ضمن تسلیت این ضایعه، سه روز عزای عمومی در استان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استاندار و امام جمعه زنجان با صدور پیامی مشترک در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی ضمن تسلیت این ضایعه، سه روز عزای عمومی در استان اعلام کردند.

در این پیام مشترک آمده است: ارتحال فقیه ژرف‌اندیش، مرجع عالی‌قدر و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و ثلمه‌ای سنگین در ساحت فقاهت شیعه است.

در این پیام آمده است: آن عالم فرزانه، در بیش از ۶ دهه تدریس و تحقیق در عرصه فقه، اصول، رجال و دیگر علوم اسلامی، شاگردان فراوانی را در مکتب دانش و فضیلت پرورش داد و با جایگاه رفیع علمی، فقاهتی و معنوی خویش از چهره‌های ماندگار حوزه‌های علمیه و از مفاخر جهان تشیع به شمار می‌رفت.

در این پیام تاکید شده است: بی‌تردید، انتساب این عالم بزرگ به دیار عالم‌پرور زنجان، برای مردم این خطه افتخاری ماندگار و سرمایه‌ای گران‌سنگ در میراث علمی و دینی این سرزمین است. اینجانبان این ضایعه جانکاه را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه مردم شریف و عالم‌پرور استان زنجان تسلیت و تعزیت عرض نموده و سه روز عزای عمومی در استان اعلام می‌نماییم.

دروس حوزه علمیه استان زنجان نیز در پی ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی از امروز دوشنبه ٣٠ شهریور تا پایان هفته جاری تعطیل است.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود. ایشان یکی از هفت فقیهی است که پس از درگذشت آیت الله محمدعلی اراکی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.