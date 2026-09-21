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سقوط یک دستگاه خودروی سواری به درون کانال آب در شهرستان اصلاندوز موجب جان باختن راننده و مصدومیت سرنشین خودرو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، به دنبال دریافت گزارش سقوط یک دستگاه خودرو پراید به کانال آب در کیلومتر ۲۰ جاده اصلاندوز به پارسآباد، عوامل امدادی در قالب ۲ تیم به محل حادثه اعزام شدند.
حادثهدیدگان ۲ خانم بودند که راننده خودرو بر اثر شدت آسیبهای وارده جان خود را از دست داده بود و با کمک مردم از کانال خارج گردید و سرنشین دیگر خودرو که مصدوم شده بود، پس از انجام اقدامهای پیشبیمارستانی با هماهنگی اورژانس به بهداری اصلاندوز انتقال یافت.
علت حادثه از سوی کارشناسان امر در حال بررسی است.
جادههای شمال استان اردبیل از پرحادثهترین راههای ارتباطی استان به شمار میروند و اغلب حوادث رانندگی از محدوده شهرستان مشگینشهر تا دشت مغان رخ میدهد.