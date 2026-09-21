چهار کتابخانه سیار و خودرویی صبح امروز از مقابل کتابخانه مرکزی پارک شهر برای خدمات دهی به نقاط مختلف شهری و روستایی راه اندازی شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این کتابخانه‌های عمومی سیار با هدف توسعه عدالت فرهنگی و گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای، در ۲۸ نقطه شهری و روستایی فاقد کتابخانه در استان‌های گیلان (شهر رودسر)، کرمان (شهر سیرجان)، هرمزگان (شهر بندرعباس) و همدان (شهر ملایر)، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

کتابخانه‌های سیار با حضور در مناطق فاقد کتابخانه، امکان دسترسی ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها به منابع و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم می‌کنند و یکی از ظرفیت‌های نهاد برای توسعه پوشش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف کشور به شمار می‌روند.

با بهره‌برداری از این چهار کتابخانه سیار، تعداد کتابخانه‌های سیار کشور به ۸۲ کتابخانه سیار رسید.