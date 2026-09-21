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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور فرعی بوکان - میاندوآب ۲ مصدوم و ۲ حادثه دیده برجا گذاشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در مسیر فرعی محور بوکان _ میاندوآب نجاتگران پایگاه امداد و نجات ملالر جمعیت هلالاحمر شهرستان بوکان محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی اضافه کرد: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.