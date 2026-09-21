پخش زنده
امروز: -
رفع موانع سرمایه گذاری طرحهای مختلف در شهرستان کاشان به دستور استاندار در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در شهرستانها گفت: موانع سرمایهگذاری کاشان تارسیدن به نتیجه پیگیری میشود و دستگاههای اجرایی موظف هستند، موانع پیشروی سرمایهگذاران را در چارچوب قانون برطرف کنند.
مهدی جمالی نژاد در نشست بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی شهرستان کاشان باتاکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری درشهرستانها افزود: ضروری است با پیگیری مستقیم وبدون وقفه مسائل وموانع این طرح شرایط بهرهبرداری ازآن فراهم شده وظرفیتهای اقتصادی کاشان باید به فرصتهای واقعی برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال تبدیل شود.
وی بر بررسی وضرورت پیگیری جدی برای رفع موانع طرحهایی ازجمله طرح ۴۵ هکتاری نمایشگاه بینالمللی کاشان، طرحهای حوزه راه و شهرسازی، موانع موبوط به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، حمایت از توسعه حملونقل پاک و مجتمعهای بینراهی، طرح اصلاح تعرفه سوخت پاک مراکز بینراهی، تکمیل پلیکلینیک فرهنگیان کاشان، تأکید کرد و ادامه داد: با پیگیری مسائل مربوط به طرح، شرایط تکمیل و بهرهبرداری از آن فراهم خواهد شد.