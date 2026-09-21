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جشن شکوفهها با حضور فرزندان شهدا در مدرسه شهید قاسم سلیمانی اهواز در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشن شکوفهها و آغاز سال تحصیلی نونهالان شاهد، صبح امروز همزمان با سراسر کشور، با حضور فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس در مدرسه شهید قاسم سلیمانی اهواز برگزار شد.
در این مراسم، نونهالان شاهد و یادگاران شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با همراهی مادران خود و به یاد پدران شهیدشان، نخستین روز سال تحصیلی را آغاز کردند.
دانشآموزان در این آیین با نواختن زنگ ایثار و سر دادن شعار «لبیک یا خامنهای»، آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشتند.
این مراسم در فضایی آمیخته با شور و نشاط آغاز سال تحصیلی و یاد و خاطره شهدای گرانقدر برگزار شد.