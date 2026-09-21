قدردانی نماینده مردم خرم آباد و چگنی از تلاش های مجموعه انتظامی لرستان
رضا سپهوند نماینده مردم خرم آباد و چگنی از تلاش های شبانه روزی مجموعه انتظانی استان لرستان در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
وی در دیدار با سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به گستردگی مأموریتهای فراجا افزود: مأموریت پلیس امروز تنها به برقراری نظم و برخورد با جرایم محدود نمیشود، بلکه حوزههای پیشگیری، ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، صیانت از سرمایههای اجتماعی و تعامل سازنده با مردم را نیز دربرمیگیرد.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در تأمین امنیت پایدار، بیان کرد: امنیت پایدار زمانی محقق میشود که میان مردم و پلیس اعتماد، تعامل و همکاری متقابل وجود داشته باشد و خوشبختانه مجموعه انتظامی لرستان در این مسیر اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
سپهوند خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت، پیشگیری است و لازم است در کنار همه خدمات و اقدامات انتظامی و قضایی، ظرفیت دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی نیز برای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به میدان بیاید.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی، ریشه در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و حل این مسائل نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههاست. پلیس بهتنهایی نمیتواند بار همه این مسئولیتها را بر دوش بکشد و سایر دستگاهها نیز باید در حوزه مأموریت خود نقش مؤثر و مسئولانهای ایفا کنند.
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای استان لرستان گفت: مردم شریف لرستان شایسته بهترین خدمات و بالاترین سطح امنیت و آرامش هستند و تقویت زیرساختها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز مجموعه انتظامی استان باید مورد توجه مسئولان ملی و استانی قرار گیرد.
سپهوند با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای انتظامی تصریح کرد: کارکنان فراجا در شرایط مختلف و در تمام ساعات شبانهروز، برای حفظ امنیت مردم در میدان حضور دارند و حمایت از این نیروهای خدوم و تأمین امکانات مورد نیاز آنان، در حقیقت حمایت از امنیت و آرامش جامعه است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان مجلس و مجموعه انتظامی تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات مرتبط با تقویت بنیه و زیرساختهای انتظامی و رفع نیازهای اساسی این حوزه را پیگیری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریت استان، شاهد ارتقای بیش از پیش توانمندیهای انتظامی در لرستان باشیم.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در پایان با قدردانی از سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، و تمامی فرماندهان، افسران، درجهداران و کارکنان انتظامی استان، گفت: از زحمات و مجاهدتهای شبانهروزی مجموعه انتظامی لرستان صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم با استمرار این تلاشها و افزایش تعامل میان دستگاههای مسئول، شاهد تقویت امنیت پایدار و آرامش عمومی در استان باشیم.