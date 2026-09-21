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همزمان با جشن شکوفهها در سراسر کشور، ۱۵ هزار و ۷۰۰ دانشآموز کلاس اولی خراسانشمالی امروز با حضور در مدارس نخستین روز ورود به دنیای علم و دانش را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، آیین متمرکز جشن شکوفهها با حضور جمعی از مسولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در دبستان امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد و کلاس اولیها با شور و شوق آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانشمالی گفت: دانشآموزان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و معلمان نیز نقش مهمی در هدایت آنان در مسیر علم، دانش و اخلاق دارند.
علی متقیان افزود: هر روز دانشآموزان کلید گنجی را از دستان معلمان خود دریافت میکنند و معلم راهنمای آنان در مسیر دانش و اخلاق است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانشمالی همچنین با اشاره به حوادث سال گذشته گفت: سال گذشته دانشآموزانی را در جریان تجاوز دشمن از دست دادیم که این دانشآموزان قهرمانان این کشور هستند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسانشمالی نیز در این آیین گفت: دانشآموزان آیندهسازان کشور هستند و باید با احساس مسئولیت و فراگیری علم و دانش برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند.
ملیحه یغمایی افزود: نقش معلمان و مربیان در تعلیم و تربیت فرزندان صالح و مؤمن بسیار تاثیرگذار است و در برخی مواقع الگوپذیری دانشآموزان از معلم حتی بیشتر از خانواده است که این موضوع رسالت معلمان را سنگینتر میکند.
وی با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی اظهار کرد: مقطع ابتدایی از ماندگارترین دورههای فراگیری علم و دانش برای دانشآموزان است و رسالت آموزش و پرورش در این زمینه، فراهم کردن محیطی امن، بانشاط و آرام برای دانشآموزان است.