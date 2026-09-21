در آستانه سال تحصیلی جدید و به همت انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا و دهاقان ۸۰۰ بسته معیشتی و نوشت افزار به خانواده زندانیان اهدا شد.

به همت انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا و دهاقان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا گفت: این بسته‌های اهدایی شامل ۵۰۰ بسته نوشت افزار و ۳۰۰ بسته معیشتی در قالب ۱۴ قلم کالای اساسی به ارزش ۲ میلیارد تومان، به خانواده زندانیان شهرضا ودهاقان اهدا شد.

محمد کاظم سبزواری افزود: در ۶ ماه گذشته ۲۸۰ خانوار از کمک‌های نقدی انجمن برای رفع نیاز‌های اولیه بهداشتی، پزشکی و آموزشی خود استفاده کرده‌اند.

سبزواری گفت: توانمندسازی خانواده‌ها از طریق آموزش مشاغل خانگی و هنر‌های دستی و ایجاد اشتغال برای افرادی که توانای کار در کارخانجات را دارند، از مهم‌ترین اهداف این انجمن است.

وی اعلام کرد: انجمن حمایت ازخانواده زندانیان امسال با پرداخت یک میلیارد تومان، زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان را فراهم کرده است.

در حال حاضر هزار و ۲۰۰ نفر در قالب ۳۵۰ خانواده از خدمات انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا و دهاقان استفاده می‌کنند.