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در آستانه سال تحصیلی جدید و به همت انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا و دهاقان ۸۰۰ بسته معیشتی و نوشت افزار به خانواده زندانیان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رییس انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا گفت: این بستههای اهدایی شامل ۵۰۰ بسته نوشت افزار و ۳۰۰ بسته معیشتی در قالب ۱۴ قلم کالای اساسی به ارزش ۲ میلیارد تومان، به خانواده زندانیان شهرضا ودهاقان اهدا شد.
محمد کاظم سبزواری افزود: در ۶ ماه گذشته ۲۸۰ خانوار از کمکهای نقدی انجمن برای رفع نیازهای اولیه بهداشتی، پزشکی و آموزشی خود استفاده کردهاند.
سبزواری گفت: توانمندسازی خانوادهها از طریق آموزش مشاغل خانگی و هنرهای دستی و ایجاد اشتغال برای افرادی که توانای کار در کارخانجات را دارند، از مهمترین اهداف این انجمن است.
وی اعلام کرد: انجمن حمایت ازخانواده زندانیان امسال با پرداخت یک میلیارد تومان، زمینه آزادی ۸ نفر از زندانیان را فراهم کرده است.
در حال حاضر هزار و ۲۰۰ نفر در قالب ۳۵۰ خانواده از خدمات انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرضا و دهاقان استفاده میکنند.