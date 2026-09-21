سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با اشاره به شناسایی ۱۱ مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در استان یزد و ثبت یک مورد فوتی، بر رعایت دقیق اصول بهداشتی در مراحل کشتار، پیش‌سرد، انتقال و نگهداری گوشت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فلاحتی در بازدید از کشتارگاه صنعتی مهریز گفت: با توجه به شیوع تب کریمه کنگو در کشور و افزایش موارد بیماری در استان یزد، بررسی روند بهداشتی تولید و عرضه گوشت و آموزش گروه‌های در معرض خطر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در این بازدید، روند ورود دام به کشتارگاه، کشتار، بازرسی لاشه، پیش‌سرد و انتقال گوشت به قصابی‌ها از نظر رعایت ضوابط بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

فلاحتی با تأکید بر ضرورت حفاظت فردی کارگران کشتارگاه، سلاخان و قصابان اظهار داشت: افرادی که با دام زنده، خون و گوشت خام در ارتباط هستند باید از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و محافظ چشم استفاده کنند تا از تماس خون و ترشحات دام با پوست، چشم و مخاط جلوگیری شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با اشاره به نقش کنه در انتقال تب کریمه کنگو بیان کرد: این بیماری یک بیماری ویروسی است که می‌تواند از طریق گزش کنه آلوده و همچنین تماس با خون و ترشحات دام آلوده به انسان منتقل شود؛ بنابراین رعایت اصول بهداشتی در تمام مراحل کار با دام و گوشت ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت پیش‌سرد کردن گوشت تأکید کرد و گفت: گوشت پس از کشتار باید مطابق ضوابط بهداشتی در شرایط سرد نگهداری شود و شهروندان نیز هنگام خرید، انتقال و نگهداری گوشت در منزل، زنجیره سرد و اصول بهداشتی را رعایت کنند.

فلاحتی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۳ مورد مثبت تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شده که ۱۱ مورد مربوط به استان یزد است و متأسفانه یک نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده است.

وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت بیماری، هم مسئولان و هم مردم باید توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند و افرادی که با دام و گوشت خام سروکار دارند، بیش از دیگران اصول حفاظت فردی را رعایت کنند.

در ادامه، ناصر بافقی، مدیرعامل کشتارگاه مهریز، با تشریح فرآیند ورود و کشتار دام گفت: دام‌های ورودی ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم از جمله سم‌پاشی برای کنترل کنه انجام می‌شود و پس از طی مراحل قرنطینه، برای کشتار آماده می‌شوند.

وی افزود: پیش از کشتار، دام‌ها توسط دامپزشک معاینه و پس از کشتار نیز لاشه و آلایش دام به‌طور کامل مورد بازرسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید، گوشت وارد مرحله پیش‌سرد می‌شود.

بافقی گفت: با اجرای این مراحل، تلاش می‌شود گوشت سالم و بهداشتی پس از طی فرآیند‌های قانونی و نظارتی، در اختیار مردم قرار گیرد.

در این بازدید، بر تداوم نظارت بر کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها و رعایت اصول بهداشتی از زمان ورود دام تا عرضه و مصرف گوشت تأکید شد.