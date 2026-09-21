رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، از بررسی و رفع موازی‌کاری‌های موجود در صدور مجوز‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: بررسی و رفع موازی‌کاری در صدور مجوز‌های مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و غذایی با حضور معاون اقتصادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شد.

‌وی افزود: در جلسه‌ای باحضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، موضوع صدور مجوز‌های فعالیت در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی توسط دستگاه‌های مختلف از جمله منطقه آزاد اروند و اداره صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: شفاف‌سازی حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌های متولی صدور مجوز، اجرای دقیق قوانین و مقررات، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله محور‌های اصلی این نشست بود که بر آنها تأکید شد.

‌سلطانی کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران، تعیین مسیر مشخص برای متقاضیان فعالیت در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان در مراجعه به دستگاه‌های مختلف از اهداف مهم این برنامه‌ها است.

‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان گفت: در این راستا مقرر شد با هدف تعیین دقیق مرجع صدور مجوز، کاهش موازی‌کاری، تکمیل اطلاعات و آمار بخش کشاورزی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.