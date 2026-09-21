اردبیل و تبریز، دو همسایه با پیوندی ریشهدار در تاریخ و فرهنگ
اشتراکات دیرینه زبان، فرهنگ و تاریخ، اردبیل و تبریز را به دو همسایه همدل در تاریخ ایران تبدیل کرده است؛ پیوندی که از طلوع صفویه در اردبیل آغاز شد و با استقرار این حکومت در تبریز، استحکام بیشتری یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اشتراکات دیرینه زبان، فرهنگ و تاریخ، اردبیل و تبریز را به دو همسایه همدل در تاریخ ایران تبدیل کرده است؛ پیوندی که از طلوع صفویه در اردبیل آغاز شد و با استقرار این حکومت در تبریز، استحکام بیشتری یافت.
به بهانه رویداد رسانه ای ایران جان، آذربایجان شرقی ایران نگاهی داریم به همسویی اردبیل و تبریز در شکل گیری ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران.