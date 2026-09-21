معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارومیه گفت: وظیفه ما روایت‌گری دائمی اقتدار در حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه است و برپایی نمایشگاه‌های کتاب یکی از ابزار‌های قدرتمند برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه، با تأکید بر ضرورت روایت‌گری اقتدار در حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه، برپایی نمایشگاه‌های کتاب را یکی از جلوه‌های مهم این اقتدار دانست.

وی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی کشور، اظهار کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، وظیفه ما روایت‌گری دائمی اقتدار در حوزه‌های فرهنگ، هنر و رسانه است و در این میان، برپایی نمایشگاه‌های کتاب یکی از ابزار‌های قدرتمند برای تحقق این هدف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای احیای رویداد‌های فرهنگی افزود: با همت وزارتخانه و مرکز ادبیات داستانی، خوشبختانه پس از وقفه‌ای، شاهد از سرگیری فعالیت‌های شاخصی همچون این نمایشگاه هستیم.

محمدی در ادامه با تمجید از ظرفیت‌های فرهنگی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه گفت: ارومیه شهری با پیشینه غنی فرهنگی است و حضور مدیری فرهنگی در رأس استانداری که دغدغه‌مند این حوزه است، فرصتی مغتنم برای توسعه هنر و ادبیات به شمار می‌رود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اینکه در استانی در کمتر از هفت ماه، نمایشگاه کتاب دوباره راه‌اندازی شده است، نشان‌دهنده نگاه تخصصی و مدیران فرهنگی‌باور در این خطه است و من در گفت‌و‌گو‌های تلفنی با استاندار نیز بر این نکته تأکید داشته‌ام.

وی با اشاره به جایگاه نخبگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: این استان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و پزشکی دارای ظرفیت‌های نخبگانی برجسته‌ای است.

محمدی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی به ویژه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: باید همواره یاد و نام این شهدای والامقام را زنده نگه داریم؛ چرا که در رأس آنها، رهبر شهید شخصیتی ادیب، هنرشناس و دغدغه‌مند بود و پیشرفت‌های امروز در حوزه فرهنگ و هنر، مرهون اهمیت و اهتمام ویژه‌ای است که ایشان به این مقوله داشتند.