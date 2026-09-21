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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت:۷۲۱ هزار و ۸۴۱ مسافر در پنج ماه گذشته با ناوگان حمل و نقل عمومی برونشهری استان سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره به نقش حمل و نقل عمومی جاده ای در جا به جایی مسافران و تأمین دسترسی ایمن و مناسب به ناوگان بینشهری افزود: جا به جایی این تعداد مسافر در قالب ۷۲ هزار و ۵۰۴ سفر انجام شده است.
مزیدی افزود: از مجموع مسافران جا به جا شده، ۵۵۳ هزار و ۷۰۱ نفر از طریق اتوبوس، ۱۳۲ هزار و ۷۸۷ نفر با مینیبوس و ۳۵ هزار و ۳۵۳ نفر با سواری کرایه جابهجا شدهاند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی افزود: در این مدت ۵۰ شرکت و مؤسسه حمل و نقل مسافری در استان در زمینه جا به جایی مسافران فعالیت داشتهاند و خدمات لازم را در محورهای برون شهری ارائه کردهاند.
مزیدی افزود: هم اکنون ۸۳۹ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوسهای بین شهری، مینیبوسها و سواری کرایهها در استان فعال هستند و بخش عمده نیاز حمل و نقل برون شهری را تأمین میکنند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به افزایش تقاضای سفر در برخی ایام سال گفت: در مناسبتها و دوره های افزایش سفر، ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای پاسخگویی به نیاز مسافران بهکار گرفته و نظارت بر نحوه ارائه خدمات نیز تشدید میشود.
مزیدی افزود: در پنج ماه گذشته، ۷۴ مورد بازدید و نظارت از شرکتها و ناوگان مسافری انجام و به ۷۷ مورد شکایت و درخواست رسیدگی شده است.