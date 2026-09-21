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مدیر مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به صف طولانی انتظار برای پیوند عضو، از ثبت ۶۷۰ بیمار نیازمند کلیه، ۶۸ بیمار نیازمند کبد و ۳۰ بیمار نیازمند قلب در خوزستان خبر داد و بر ضرورت مشارکت همهجانبه نهادها و رسانهها برای گسترش فرهنگ اهدای عضو تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عباس چنانه اهدای عضو را اقدامی انسانی و خداپسندانه توصیف کرد که تحقق آن به همکاری همه نهادها، رسانهها و آحاد جامعه نیازمند است.
وی با تأکید بر اینکه فرایند پیوند عضو تنها با مشارکت و هماهنگی گسترده نهادهای مختلف امکانپذیر است، اظهار داشت: تحقق این امر نیازمند همکاری و هماهنگی همهجانبه است و بدون همراهی تمامی بخشها محقق نخواهد شد.
دکتر چنانه در ادامه با تشریح مفهوم مرگ مغزی به زبانی ساده گفت: مرگ مغزی به معنای از بین رفتن غیرقابل بازگشت سلولهای مغزی است. تیم تخصصی این مرکز در بیمارستان گلستان اهواز بهصورت روزانه و هفتگی تمام بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU) سراسر استان و شهرستانها را که وضعیت هوشیاری آنها در سطح پایین قرار دارد، رصد میکند تا موارد احتمالی مرگ مغزی شناسایی شوند.
مدیر مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست سال جاری افزود: از میان ۴۴ مورد مرگ مغزی شناساییشده، در ۲۲ مورد رضایت خانوادهها برای اهدای عضو گرفته شد. در این مدت، ۲۰ پیوند کلیه در استان انجام شد، ۵ پیوند کبد به ثبت رسید و ۱۸ مورد نیز برای پیوند به شیراز ارسال شد. به گفته وی، این آمار با کل عملکرد سال گذشته برابری میکند و نرخ رضایتگیری از خانوادهها حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بوده است.
دکتر چنانه با هشدار درباره طولانی شدن لیست انتظار پیوند عضو خاطرنشان کرد: در سال جاری ۶۷۰ نفر در انتظار پیوند کلیه، ۶۸ نفر در انتظار پیوند کبد و ۳۰ نفر در انتظار پیوند قلب قرار دارند.
وی تأکید کرد: خوزستان از نظر شیوع بیماریهای مزمن منجر به پیوند و تعداد بیماران جدید، رتبه نخست کشور را دارد.
مدیر مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم فرهنگسازی گسترده، اطلاعرسانی از سوی رسانهها و همراهی همه ارگانها برای افزایش آمار اهدای عضو تأکید کرد و با اشاره به آمار کشوری گفت: در ایران هر ۱۰ دقیقه یک نفر به فهرست انتظار پیوند اضافه میشود، هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو میشود و روزانه ۱۰ بیمار نیازمند پیوند، جان خود را از دست میدهند.