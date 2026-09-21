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رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت ارائه گزارش اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: دولت قرار است تا پایان شهریورماه لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی اجرای این برنامه را به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارائه گزارش عملکرد و اصلاح برنامه هفتم پیشرفت از سوی دولت به مجلس، گفت: در بحث اصلاح برنامه هفتم توسعه، منتظر ارائه لایحه دولت برای اصلاح این برنامه هستیم.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: البته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکنون چندین جلسه با سازمان برنامه و بودجه، هیئت عالی نظارت و مجموعههای دیگر در رابطه با موضوع اصلاح برنامه هفتم پیشرفت برگزار کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: قرار بوده است دولت تا پایان شهریورماه لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را به مجلس ارائه کند و گزارش نظارتی اجرای برنامه را نیز همزمان ارائه دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر منتظر ارائه این موارد از سوی دولت هستیم و آنطور که شنیدهایم، دولت مشغول فعالیت و آمادهسازی لایحه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و گزارش نظارتی آن است.
لازم به ذکر است؛ دولت مکلف است گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت را تا شهریورماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ گزارشی که باید تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف، احکام و شاخصهای تعیینشده در برنامه ارائه دهد و مشخص کند کدامیک از تکالیف قانونی به مرحله اجرا رسیده و در چه بخشهایی انحراف یا عقبماندگی وجود داشته است.
برنامه هفتم پیشرفت به اذعان بسیاری از نمایندگان یکی از جامعترین و دقیقترین اسناد توسعهای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاههای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری اقتصاد کشور به شمار میرود که در آن موضوعاتی همچون مردمیسازی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفافسازی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهرهوری، جایگاه ویژهای یافته است.