امروز دختران و پسران هفت ساله استان یزد به کلاس اول پا گذاشتند و ورودشان را با جشن شکوفه‌ها آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زنگ شکوفه‌ها امروز با حضور نماینده وزیر و مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاون استاندار در مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن یزد به صدا درآمد و با فراهم شدن همه امکانات دانش آموزان با شور و شوق وارد کلاس‌ها شدند .



بیش از بیست هزار دانش آموز یزدی با حضور در کلاس درس وارد فصل جدیدی از زندگی خود شدند.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بافق نیز در مراسم جشن شکوفه ها در شهرستان بافق گفت: بیش از ۱۱۵۰ دانش‌آموز کلاس اولی شهرستان بافق، همزمان با آغاز سال تحصیلی در جشن شکوفه‌ها حضور پیدا کردند.

کرمی افزود: در حال حاضر ۴۶ مدرسه در مقطع ابتدایی شهرستان بافق فعالیت دارند، امروز به عنوان جشن شکوفه‌ها، دانش‌آموزان کلاس اولی با شور و شوق در مدارس حضور پیدا کردند و نخستین روز‌های ورود خود به مدرسه را آغاز کردند.

زنگ شکوفه‌ها همچنین در مدرسه خدیجه کبری (س) بخش بهمن نواخته شد و کلاس اولی‌های بخش بهمن امروز با شور و نشاط راهی کلاس درس شدند.



