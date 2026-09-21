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امروز دختران و پسران هفت ساله استان یزد به کلاس اول پا گذاشتند و ورودشان را با جشن شکوفهها آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زنگ شکوفهها امروز با حضور نماینده وزیر و مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاون استاندار در مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن یزد به صدا درآمد و با فراهم شدن همه امکانات دانش آموزان با شور و شوق وارد کلاسها شدند .
بیش از بیست هزار دانش آموز یزدی با حضور در کلاس درس وارد فصل جدیدی از زندگی خود شدند.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان بافق نیز در مراسم جشن شکوفه ها در شهرستان بافق گفت: بیش از ۱۱۵۰ دانشآموز کلاس اولی شهرستان بافق، همزمان با آغاز سال تحصیلی در جشن شکوفهها حضور پیدا کردند.
کرمی افزود: در حال حاضر ۴۶ مدرسه در مقطع ابتدایی شهرستان بافق فعالیت دارند، امروز به عنوان جشن شکوفهها، دانشآموزان کلاس اولی با شور و شوق در مدارس حضور پیدا کردند و نخستین روزهای ورود خود به مدرسه را آغاز کردند.
زنگ شکوفهها همچنین در مدرسه خدیجه کبری (س) بخش بهمن نواخته شد و کلاس اولیهای بخش بهمن امروز با شور و نشاط راهی کلاس درس شدند.