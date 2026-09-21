

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید پارسا در مراسم جشن جوانه‌ها در دبیرستان دخترانه مادر گفت: امروز حدود ۶۷ تا ۷۰ هزار دانش‌آموز پایه اول در جشن شکوفه‌ها و بیش از ۹۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در مدارس شهر تهران حضور پیدا کردند.

وی افزود: در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۴۵۷۳ مدرسه تحصیل می‌کنند و دانش‌آموزان در روز بازگشایی مدارس نیز در کلاس‌های درس حضور خواهند یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت نیروی انسانی مدارس پایتخت گفت: حدود ۵۸ هزار معلم در مدارس دولتی شهر تهران شاغل هستند و سی هزار معلم در مدارس غیر دولتی تلاش کرده‌ایم موضوع کیفیت آموزشی را در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار دهیم.

پارسا ادامه داد: تلاش کرده‌ایم در حوزه ابتدایی و متوسطه اول توجه بیشتری داشته باشیم و در این زمینه، موضوع هویت با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش، در برنامه‌های آموزشی و تربیتی شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در همین راستا، برنامه «هویت در گذر از برنامه درسی» را در سطح دوره ابتدایی طراحی کرده‌ایم و همچنین برنامه «هویت سبز» در دوره ابتدایی و متوسطه اول طراحی شده است که امسال به صورت ویژه و جدی دنبال خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای این برنامه‌ها، موضوع هویت‌بخشی را که از محور‌های مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش است، در مدارس شهر تهران به شکل مؤثر دنبال کنیم.