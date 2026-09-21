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مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران از تحصیل بیش از یک میلیون دانش آموز در مدارس شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید پارسا در مراسم جشن جوانهها در دبیرستان دخترانه مادر گفت: امروز حدود ۶۷ تا ۷۰ هزار دانشآموز پایه اول در جشن شکوفهها و بیش از ۹۵ هزار دانشآموز پایه هفتم در مدارس شهر تهران حضور پیدا کردند.
وی افزود: در سطح شهر تهران بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز در بیش از ۴۵۷۳ مدرسه تحصیل میکنند و دانشآموزان در روز بازگشایی مدارس نیز در کلاسهای درس حضور خواهند یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وضعیت نیروی انسانی مدارس پایتخت گفت: حدود ۵۸ هزار معلم در مدارس دولتی شهر تهران شاغل هستند و سی هزار معلم در مدارس غیر دولتی تلاش کردهایم موضوع کیفیت آموزشی را در همه حوزهها مورد توجه قرار دهیم.
پارسا ادامه داد: تلاش کردهایم در حوزه ابتدایی و متوسطه اول توجه بیشتری داشته باشیم و در این زمینه، موضوع هویت با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش، در برنامههای آموزشی و تربیتی شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در همین راستا، برنامه «هویت در گذر از برنامه درسی» را در سطح دوره ابتدایی طراحی کردهایم و همچنین برنامه «هویت سبز» در دوره ابتدایی و متوسطه اول طراحی شده است که امسال به صورت ویژه و جدی دنبال خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با اجرای این برنامهها، موضوع هویتبخشی را که از محورهای مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش است، در مدارس شهر تهران به شکل مؤثر دنبال کنیم.