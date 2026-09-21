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هجدمین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور ۳۰۰ ناشر در تالار وحدت ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی گفت: در هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه، ۳۰۰ناشر، ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب را در قالب ۶۸ هزار و ۶۵۹ جلد با موضوعات دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دانشگاهی، عمومی، فنی و مهندسی، کنکور، مذهبی و پزشکی عرضه میکنند.
علیرضا نوروزی ادامه داد: بخش ویژه «آقای شهید» از جمله ویژگیهای هجدهمین نمایشگاه کتاب استان است که امسال به این رویداد فرهنگی اضافه شده است.
وی با اشاره به تخفیفهای در نظر گرفته شده برای خریداران کتاب گفت: میزان تخفیف نمایشگاه امسال از ۲۰ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
نوروزی همچنین از برگزاری ۲۰ برنامه جنبی در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی از ۳۰ شهریور تا ۵ مهرماه در تالار وحدت ارومیه برپاست و علاقهمندان میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ با مراجعه به تالار وحدت واقع در خیابان درستکار از نمایشگاه بازدید کنند.