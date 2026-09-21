آتوسا گلشادنژاد در نخستین مبارزه خود در رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، مقابل نماینده میزبان مغلوب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، امروز (۳۰ شهریور) در سالن تویوهاشی در حال برگزاری است، آتوسا گلشادنژاد در نخستین مبارزه مقابل نماینده میزبان مغلوب شد.

در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان که با حضور هشت کاراته‌کا برگزار می‌شود، آتوسا گلشادنژاد، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف سوباسا کاما از ژاپن رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.

در صورت صعود نماینده ژاپن به دیدار نهایی، گلشادنژاد برای کسب نشان طلا شانس خواهد داشت.

روز گذشته نیز در رقابت‌های کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده چین تایپه شکست خورد و از دستیابی به مدال بازماند.