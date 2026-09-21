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تولید نخود در شهرستان سقز از ۱۰ هزار تن گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی سقز میگوید : ۱۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت نخود اختصاص یافته و نیمی از این سطح، به صورت مکانیزه کشت شده است.
حامدی افزود: تولید نخود در سقز امسال با رشد ۱۰ درصدی، از ۱۰ هزار تن عبور کرده روندی که توسعه کشت پاییزه در آن نقش مهمی داشته است.
وی ادامه داد: کشت پاییزه، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، در شرایط مناسب میتواند عملکرد نخود را تا دو برابر کشت بهاره افزایش دهد.
حرکت به سمت کشت مکانیزه و روشهای نوین، حالا چشمانداز افزایش بهرهوری و تولید پایدار نخود را در سقز تقویت کرده است.