به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی سقز می‌گوید : ۱۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت نخود اختصاص یافته و نیمی از این سطح، به صورت مکانیزه کشت شده است.

حامدی افزود: تولید نخود در سقز امسال با رشد ۱۰ درصدی، از ۱۰ هزار تن عبور کرده روندی که توسعه کشت پاییزه در آن نقش مهمی داشته است.

وی ادامه داد: کشت پاییزه، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، در شرایط مناسب می‌تواند عملکرد نخود را تا دو برابر کشت بهاره افزایش دهد.

حرکت به سمت کشت مکانیزه و روش‌های نوین، حالا چشم‌انداز افزایش بهره‌وری و تولید پایدار نخود را در سقز تقویت کرده است.