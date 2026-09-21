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نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت:آیت الله العظمی شبیری زنجانی از استوانههای علمی و اخلاقی حوزههای علمیه و از چهرههای ممتاز و اثرگذار در عرصه فقاهت حوزه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولیفقیه در استان لرستان در پیامی رحلت مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی(ره) را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
(إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ)
ارتحال عالم ربانی، فقیه فرزانه و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی(قدسسره) موجب اندوه فراوان گردید.
آن عالم وارسته و فقیه برجسته، از استوانههای علمی و اخلاقی حوزههای علمیه و از چهرههای ممتاز و اثرگذار در عرصه فقاهت حوزه بود که عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای معارف قرآن و اهلبیت (علیهمالسلام)، ترویج علوم اسلامی و خدمت به مکتب نورانی تشیع سپری نمود.
حضرت آیتالله شبیری زنجانی(ره) در خانوادهای ریشهدار در علم و تقوا پرورش یافت و از محضر اساتید و مراجع بزرگ حوزههای علمیه قم و نجف کسب فیض کرد و به عالیترین مدارج علمی و معنوی نائل شد.
آن مرجع عالیقدر، سالیان متمادی با دانش عمیق فقهی، تقوا، و اخلاق مثال زدنی، منشأ آثار علمی و تربیتی فراوانی شد و حضور علمی و معنوی ایشان در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) نیز بخشی از حیات پربرکت این عالم بزرگوار بود.
آثار علمی و تألیفات ارزشمند، سالها تدریس و تحقیق، مجاهدت علمی، اهتمام به فقاهت و تربیت شاگردان و فضلا و علمای برجسته و تراز اول شیعه، بخشی از میراث گرانبهای آن فقیه برجسته برای حوزههای علمیه و جامعه اسلامی است، و فقدان چنین عالم بزرگی، ثلمهای برای حوزههای علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و جهان تشیع به شمار میرود.
اینجانب این مصیبت عظما را به محضر مقدس حضرت ولیعصر(عجلالله تعالی فرجهالشریف)، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای «مد ظله العالی»، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، علمای اعلام و عموم شیعیان و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر، بهویژه خاندان مکرم، فرزندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان، تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی و فقیه وارسته، علو درجات، حشر با پیامبر اکرم«ص» و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بیت مکرم و عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.
سید احمدرضا شاهرخی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸