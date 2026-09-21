زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای کلاس اولی‌های آمل امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور با ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و دانش آموزان ومعلمان شهید میناب در مدارس مازندران نواخته شد.

نواخته شدن زنگ تحصیلی در آمل با ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و شهدای میناب

نواخته شدن زنگ تحصیلی در آمل با ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای کلاس اولی‌های شهرستان آمل امروز دوشنبه همزمان با سراسر کشور با ادای احترام به رهبر شهید انقلاب و دانش آموزان ومعلمان شهید میناب در مدارس مازندران نواخته شد.

جشن «شکوفه‌ها» ویژه کلاس اولی‌ها و «جوانه‌ها» برای کلاس هفتمی‌ها امروز (دوشنبه) در مناطق مختلف برگزار شد و با نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید راهی کلاس‌های درس شدند.

این دانش‌آموزان در فضای پرنشاط و همراه با برنامه‌هایی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.کلاس‌اولی‌ها با ورود به مدرسه نخستین گام خود را در مسیر تحصیل برداشتند و دانش‌آموزان پایه هفتم نیز با ورود به دوره متوسطه اول، فصل جدیدی از دوران تحصیلی خود را آغاز کردند.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه شهرستان آمل در آیین زنگ ایثار و مقاومت در دبستان هیات امنایی آیت الله فرسیو آمل، با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و گرامیداشت یاد و خاطر معلمان و دانش‌آموزان شهید جنگ اخیر از جمله مدرسه شجره طیبه میناب گفت: هر کدام از شما دانش آموزان به مثال شکوفه‌هایی هستند که با حمایت معلمان وخانواده‌ها در مسیر علم آموزی رشد خواهید کرد و به درخت تنومندی از انسانیت و علم ودانش ارتقا خواهید یافت.

اصغر عفتی، با اشاره به نقش مدارس در تربیت نیروی انسانی و شکل‌گیری ظرفیت علمی کشور ادامه داد: بخش مهمی از علم، دانش.فناوری و توانمندی‌های بومی کشور از همین مدارس شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان امروز.بخشی از نیروی علمی و تخصصی آینده کشور خواهند بود.

همچنین معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل هم در این آیین اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و معلمان نیز نقش مهمی در هدایت آنان در مسیر علم، دانش و اخلاق دارند.

مرتضی عسگری افزود: هر روز دانش‌آموزان کلید گنجی را از دستان معلمان خود دریافت می‌کنند و معلم راهنمای آنان در مسیر دانش و اخلاق است.

وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی تصریح کرد: آموزش و پرورش سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و دولت با تأکید بر عدالت آموزشی تلاش می‌کند فرصت یادگیری برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

مدیرآموزش وپرورش آمل، همچنین با اشاره به حوادث سال گذشته گفت: سال گذشته دانش‌آموزانی را در جریان تجاوز دشمن از دست دادیم که این دانش‌آموزان قهرمانان این کشور هستند.

مازندران در سال تحصیلی جدید میزبان حدود ۵۱۲ هزار دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی است و آموزش و پرورش استان اعلام کرده است که برنامه‌های مرتبط با بازگشایی مدارس و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی با هدف آغاز منظم سال تحصیلی دنبال می‌شود.