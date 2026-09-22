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در راستای تحقق شعار سال و سیاستهای محرومیتزدایی و حمایت از تولید، یک واحد گلخانهای با مشارکت و تسهیلات بنیاد برکت در منطقه طاهرآباد شهرستان کاشان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: این واحد گلخانهای با بیش از ۷۵ میلیارد ریال هزینه با مشارکت بنیاد برکت، جهاد کشاورزی و آورده شخصی احداث شده است.
محمد علی مهلوجی افزود:این واحد تولیدی با هدف توسعه کشاورزی نوین و مدیریت بهینه منابع آبی، ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ تن انواع محصولات گلخانهای را داراست که نقش مؤثری در تأمین نیاز منطقه و همچنین ایجاد ارزشافزوده خواهد داشت.
وی گفت:راهاندازی این مجموعه علاوه بر توسعه زیرساختهای کشاورزی در منطقه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶ نفر از جوانان جویای کار را فراهم کرده است.
معاون توسعه اشتغال بنیاد برکت هم با اشاره به رویکرد بنیاد برکت در حمایت از کارآفرینان حوزه کشاورزی گفت: این نهاد در قالب تعریف زنجیرههای گلخانهای، علاوه بر تمرکز بر تولید، به حوزههای بستهبندی، فرآوری و بازاررسانی محصولات نیز کمک میکند.
مرتضی نیازی درباره آمار کلی طرحهای اشتغالزایی این بنیاد بیان کرد: از مجموع ۱۰۰ هزار طرح هدفگذاریشده، تاکنون ۳۲ هزار و ۸۲۷ طرح عملیاتی شده و بقیه آن نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
وی افزود:همچنین تاکنون حدود به ۶.۱ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت شده و امیدواریم این رقم تا پایان سال به حدود ۲۰ همت برسد.
نیازی افزود: تا کنون در مجموع ۳۳۷ هکتار گلخانه در قالب حدود ۶ هزار و ۶۶۷ واحد مورد حمایت بنیاد برکت قرار گرفتهاند و این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
افزایش تولید محصولات گلخانهای به دلیل کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری در واحد سطح، یکی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی در منطقه است که با بهرهبرداری از چنین طرحهایی، گام مهمی در مسیر امنیت غذایی و رونق اقتصادی برداشته میشود.