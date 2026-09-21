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۴۰۰ ویژه برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف شهرستان کاشان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع نوشتافزار در بین دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، برگزاری مسابقات ورزشی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و برگزاری اردوهای راهیان نور از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس است.
سرهنگ ابوالفضل حسین دوست افزود:از ابتدای امسال درطرح شهید عجمیان، تکمیل ۲۰ مدرسه و تعمیر ۱۰ منزل محرومان با هزینه ۱۱ میلیارد تومان، در هفته دفاع مقدس به بهره برداری میرسد.
وی همچنین براهمیت نقش رسانهها درتبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد و ادامه داد: شاخصترین برنامه هفته دفاع مقدس در کاشان، همایش اقتدار جانفدایان است که پنجشنبه نهم مهرماه در میدان جهاد این شهر برگزار میشود.
سرهنگ حسین دوست گفت: ۲۰ یادواره شهدا هم در هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار میشود که با محاسبه۵۰ یادواره شهدا از ابتدای سال، در مجموع ۷۰ یادواره در کاشان برگزار خواهد شد وبرگزاری میز خدمت، پخش فیلم و برپایی نمایشگاه ادوات نظامی وطرح اسوه، نواختن زنگ مقاومت در مدارس عطر افشانی گلزار مطهر شهدا و میقات الصالحین از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در کاشان است.