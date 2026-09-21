به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان در حاشیه نشست خبری، از آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد وگفت: آموزش و پرورش خراسان شمالی حدود ۱۵ هزار معلم دارد که با مدیریت بهینه نیرو‌ها و ساماندهی دقیق، کمبود نیروی انسانی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جبران شده است.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی صنایع برای مشارکت در حوزه آموزش، اظهار کرد: با وجود الزام قانونی صنایع به مشارکت اجتماعی، تاکنون به‌جز مدرسه سه‌کلاسه گرمخان و هنرستان جوار صنعت اسفراین، حمایت دیگری از سوی صنایع استان در این زمینه انجام نشده است.

در سال تحصیلی جدید، ۱۹۲ هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در ۲ هزار و ۱۶۶ مدرسه و بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کلاس درس استان مشغول به تحصیل خواهند شد. علی متقیان افزود: ۱۴ هزار و ۹۰۶ نفر از کارکنان فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت آینده‌سازان میهن اسلامی را برعهده خواهند داشت.

وی همچنین از خاتمه فعالیت دو مدرسه غیردولتی و توقف فعالیت سه مدرسه دیگر خبر داد.

متقیان درباره وضعیت کودکستان‌های استان گفت: خراسان شمالی ۵۳۶ کودکستان دارد که تاکنون برای ۴۴۰ کودکستان ابلاغ شهریه صادر شده است.

وی افزود: تاکنون ۷۶ درصد نوآموزان استان در کودکستان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و شهریه ابلاغی در مناطق روستایی حداقل ۱۰ میلیون تومان و در مناطق شهری حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در ادامه با اشاره به تأمین تجهیزات انرژی مدارس عشایری، بیان کرد: برای مدارس عشایری ۷۹ پنل خورشیدی سیار خریداری شده و درمجموع ۲۸۲ پنل خورشیدی در مدارس نصب خواهد شد.

وی همچنین از تحویل ۱۱ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی به مدارس دولتی استان خبر داد.