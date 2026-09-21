به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی کاظمی در سفر به هرمزگان افزود: یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره در رشته‌های مختلف در حال بررسی ابعاد مختلف این جنایت جنگی در مدرسه میناب هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جنایت جنگی در جنگ تحمیلی سوم در استان هرمزگان رخ داده است،گفت: یکی از جنایت‌هایی که در تاریخ بی سابقه است حمله به مدرسه شجره طیبه میناب بود.

کاظمی افزود: این سفر با هدف نمایندگی قوه قضائیه برای آغاز سال تحصیلی در هرمزگان، بازدید از مکان‌های مورد تجاوز قرار گرفته دشمن و دیدار با خانواده شهدا صورت گرفته است.

هجدهمین تور رسانه ای قوه قضائیه در هرمزگان برگزار می شود.

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