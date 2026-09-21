به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، با نواختن زنگ شکوفه‌ها، دانش آموزان کلاس اولی در مهاباد سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. عبدالکریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش مهاباد گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز کلاس اولی در مهاباد بهار تعلیم و تربیت را جشن گرفتند. امروز حیاط مدارس مقطع ابتدایی مهاباد پر از هیا هوی کودکانه شد. جایی که کلاس اولی‌ها برای نخستین بار کنار هم صف کشیدند. شادی نخستین روز مدرسه در مهاباد امروز با یاد دانش آموزان میناب درهم آمیخت.